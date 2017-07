Assemblea Soci Carisp: Nicola Romito confermato Presidente Cda, Marcello Forcellini nuovo membro per la Fondazione

Riunita l'assemblea dei soci di Cassa di Risparmio. Confermato alla guida di Cassa di Risparmio, il presidente dimissionario Nicola Romito con voto contrario della sola Società Unione Mutuo Soccorso, “per coerenza – spiegano - con la posizione da noi sempre sostenuta e in osservanza dell'ordine del giorno del 10 aprile scorso del Consiglio Grande e Generale”. Dimissioni respinte dunque, come confermato dal Segretario alle Finanze a nome dell'Eccellentissima Camera , "la conferma del mandato - ricorda Celli - è avvenuta come da delibera del Congresso di Stato per la predisposizione del bilancio di esercizio 2016 e per la definizione del piano di rilancio e di riorganizzazione di Cassa di Risparmio . Che avverranno indicativamente entro la prima metà di settembre. Nessuna novità rispetto alle posizioni assunte precedentemente dal Governo". Votato all'unanimità Marcello Forcellini come nuovo membro in rappresentanza della Fondazione San Marino; sostituisce Angelo Lazzari.