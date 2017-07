Trenino sospeso, un gruppo di commercianti: "E' l'unico servizio che aiuta il turista con difficoltà motoria a salire nella parte alta del centro"

I Commercianti del Comitato del Centro Storico di San Marino Città Alta in totale disaccordo con la scelta di sospendere il servizio navetta dal 1° Agosto. Viene tolto – tuonano - l'unico servizio che aiuta il turista e soprattutto quelle persone che hanno difficoltà ad arrivare alla parte alta del Paese. Tutto questo – rimarcano - nell'anno in cui tanto si è parlato e deciso in termini di accessibilità con il progetto “San Marino per Tutti”. Si offre dunque accessibilità e si toglie il Trenino – si chiedono - che è l'unico mezzo di risalita munito di pedana per carrozzine per disabili? Vogliamo portare a conoscenza di tutti – concludono - che per colpa di pochissime persone che si celano dietro la maschera delle stesse Associazioni di categoria si rischia di sospendere un Servizio utile in una realtà geografica molto impegnativa come quella sammarinese”.