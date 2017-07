Legge Sviluppo: il Segretario Zafferani apre a nuovi suggerimenti in commissione

Il punto sulle novità per l'assunzione dei frontalieri

Il Segretario di Stato all'Industria fa il punto sul progetto di legge “sviluppo”. L'Anis – come noto – ha deciso di abbandonare il tavolo di confronto. Ciononostante Zafferani auspica nuovi suggerimenti in commissione prima del passaggio in seconda lettura.



In 45 giorni, nove confronti con le associazioni di categoria, altrettanti coi sindacati, quattro con le opposizioni. Rispetto al progetto di legge presentato in prima lettura ci sono cambiamenti e Zafferani auspica nuovi contributi in commissione, prima dell'approdo in consiglio per l'approvazione definitiva. Non riuscito, tuttavia, il tentativo di ricucire lo strappo con gli industriali che nei giorni scorsi hanno deciso di interrompere il dialogo. Formazione, modalita' di assunzione dei frontalieri, sono solo alcuni degli argomenti su cui il provvedimento avrà i suoi effetti.