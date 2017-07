Pensioni italiane: ipotesi rete di redditi-ponte per le uscite anticipate

E' fissato per giovedì il primo tavolo politico sulla cosiddetta 'fase due' della previdenza, convocato in via ufficiale, che vedrà governo e sindacati a confronto sul cantiere pensioni. L'intervento dovrà governare l'innalzamento dell'età d'uscita, che, stando alle previsioni attuali, salirà a 67 anni nel 2019, 68 anni nel 2031 e 70 anni nel 2057, senza scardinare gli equilibri di budget. Tra le ipotesi sul tavolo quella di anticipare l'età attraverso una rete di redditi-ponte fino al raggiungimento dei requisiti.