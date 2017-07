Disoccupazione in calo: tasso al 7,46% (5,85% in senso stretto)

Bollettino di Statistica, 2° trimestre 2017. I disoccupati sono 1.242, 973 quelli in "senso stretto": in un anno sono diminuiti di 125/138 unità.

Disoccupazione in calo San Marino, nel secondo trimestre 2017. I disoccupati sono 1242, di cui 973 in senso stretto. Il tasso di disoccupazione totale scende dall'8,23 del giugno 2016 al 7,46 del giugno 2017. Nello stesso intervallo di tempo il tasso di disoccupazione in senso stretto scende dal 6,69 al 5,85%. Contestualmente c'è un timido rialzo dell'occupazione totale e dell'occupazione interna. A giugno 2016 i lavoratori dipendenti erano 18.714 e a giugno 2017 sono diventati 19.033. I dati sono stati divulgati dall'Ufficio Statistica che segnala anche i calo nel primo trimestre 2017 del ricorso alla cassa integrazione che registra un – 1,1%. In un anno le aziende sono diminuite di 26 unità e sono diventate 5.193.



l.s.