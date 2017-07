Nuove idee nuove imprese: al via la seconda fase per 69 startupper

Seconda fase per la business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese 2017. Ora le 69 idee d’impresa promosse da 214 partecipanti dovranno passare al vaglio del Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Presidente dell’Associazione Maurizio Focchi che si riunirà mercoledì 26 luglio. Dopodiché gli startuppers potranno accedere a un secondo corso di formazione, focalizzato su aspetti economico – finanziari del business plan e finalizzato ad accompagnare i partecipanti selezionati sino alla creazione dell’impresa. Durante la formazione particolamente apprezzata la testimonianza di Mr. APPs, azienda sammarinese di progettazione e sviluppo di applicazioni mobile: “In meno di cinque anni – afferma Giacomo Agostini, CEO dell’azienda – Mr. Apps è riuscita ad attirare l’attenzione dei big della Silicon Valley: Apple, che per tre anni ci ha selezionato tra i migliori sviluppatori al mondo di App per iPhone, e Google, che nel 2015 ci ha scelto come primo partner per la realizzazione di App in Italia”.