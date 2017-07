Turismo in positivo: cresce sensibilmente quello di sosta



6 mesi a segno più. Cresce l'afflusso turistico nel 2017, oltre 700mila visitatori nei primi 6 mesi (765.195), con un 4,3% in rialzo sull'anno precedente. Il boom ad aprile, con un incremento notevole delle visite, dovuto con tutta probabilità alle festività pasquali e al Ponte del 25 aprile.

Non solo l'afflusso, il vero dato positivo si evidenzia guardando al turismo di sosta, da sempre invocato dalle categorie del settore: quasi 31 mila arrivi in 6 mesi (30.958), guadagnando addirittura un 28,8% sul 2016. Percentuale che cresce ulteriormente stando al totale dei pernottamenti. Sono oltre 51mila (51.897), un terzo in più (33,1%), con una permanenza che però, ancora non arriva alla media delle due notti trascorse nelle strutture del territorio (1,68 notti).

L'Hotel resta la sistemazione ottimale per i turisti che hanno scelto San Marino (79,4%), ma non si escludono altre forme di ricettività, rispetto a quella alberghiera.

Dai dati anche un quadro della tipologia del turista, sulla base della nazionalità: Italiani chiaramente in testa (63% sul totale). Italia seguita dalla Germania (5,8%), Paesi Bassi (2,4%), Francia (1,6%). Si allarga la mappa di provenienza anche al di fuori del Vecchio Continente, con arrivi dall'America 4,9% (per la metà dagli Stati Uniti), dal mercato asiatico (3,8%), persino da Africa e Oceania (1,1%).



AS