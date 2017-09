Turismo: E-R, 2017 verso il record, +6,8% rispetto al 2016

Si preannuncia un 2017 da record per il turismo dell'Emilia-Romagna. Nei primi otto mesi dell'anno si registrano infatti oltre 46 milioni di presenze in regione, quasi 3 milioni in più (+ 6,8%) rispetto allo stesso periodo del 2016, mentre salgono a 9,7 milioni (+8%) gli arrivi. Una terra che scelgono sempre di più tanto i turisti italiani (+6% le presenze, +7,9% gli arrivi) quanto quelli stranieri, con incrementi vicini alla doppia cifra: +9,7% le presenze, +8,3% gli arrivi. Sono i dati diffusi dall'Osservatorio turistico regionale in collaborazione con Trademark Italia E alla Riviera, comparto tradizionale che continua a tirare (+5,7% le presenze, +7,5% gli arrivi), si affianca il boom delle Città d'arte con un +12,7% di presenze e un +8% di arrivi e l'impennata dell'Appennino: +10,5% le presenze, +8,7% gli arrivi. Nel settore turistico a ogni 100 euro di valore aggiunto diretto se ne aggiungono altri 84 da attività indirette. In Regione conta 220mila addetti e 55mila imprese.