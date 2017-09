Celli incontra i correntisti Asset

Il Segretario alle finanze ha incontrato una delegazione di correntisti Asset, guidata dal loro rappresentante Bruno Macina. Chiedono, come è noto, una data certa per lo sblocco dell'apertura dei loro conti, dopo la dilatazione dei tempi sull'acquisizione in blocco degli attivi e passivi di Asset da parte di Cassa di Risparmio. Celli ha riassunto le tappe certe che attendono Carisp, dall'assemblea dei soci il prossimo 2 ottobre per l'approvazione del Bilancio, al 12 ottobre quando il tribunale si dovrà esprimere sul ricorso presentato dai sindaci. Appuntamenti che, una volta ottenuto il via libera, lasciano presumere che i correntisti torneranno in possesso dei loro soldi non prima della fine di ottobre. Il Segretario alle finanze ha anche aperto alla possibilità di un incontro con la governance di Cassa, proprio per approfondire i dettagli più tecnici. Mercoledì sera, a Domagnano, i correntisti torneranno a riunirsi per decidere il da farsi. Ricordiamo che, tra le ipotesi, avevano avanzato quella di una manifestazione pacifica il 1 ottobre.



Sonia Tura