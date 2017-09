Arlotti: UniRimini a rischio ridimensionamento; necessario sostegno di imprese e istituzioni

Il deputato riminese del PD esprime preoccupazione – a causa della crisi finanziaria bancaria - per il futuro dell'Ateneo della Città. E invita a seguire con attenzione le recenti vicende di Carim

“La cittadella universitaria riversa annualmente sul territorio una ricchezza di circa 17 milioni di euro, di cui beneficia il tessuto economico”. Per Tiziano Arlotti, il patrimonio di conoscenza e sviluppo, rappresentato dall'Ateneo riminese, è un bene che va assolutamente difeso. Il deputato del PD ricorda i 19 corsi di laurea del Campus; gli oltre 4.700 studenti iscritti – con una crescita delle immatricolazioni -; senza parlare delle 500 aziende convenzionate per i tirocini formativi, con buoni risultati occupazionali degli studenti universitari. Tutto ciò, però, sottolinea il parlamentare, è ora minacciato dalla crisi finanziaria e bancaria, che ha determinato una drastica diminuzione dei contributi e che rischia di ridimensionare l'attività degli atenei. Nel caso specifico di UniRimini – continua – “sarebbe letale un disimpegno delle istituzioni e delle imprese del territorio”, e in particolare della Fondazione Carim, che ha sempre assicurato un contributo notevole al Polo riminese. Da qui l'invito a seguire con attenzione le recenti vicende che stanno interessando la Cassa di Risparmio di Rimini, coinvolgendo i soggetti interessati all'istituto di credito. L'auspicio – conclude Arlotti – è che chi acquisirà Carim si faccia carico di temi importanti per le imprese e l'occupazione, a partire da un sostegno diretto all'Università”.