Bcsm: dimissioni Grais, "diversa visione circa il percorso da intraprendere"

"Venerdì scorso, 22 settembre 2017, ho consegnato agli Eccellentissimi Capitani Reggenti la mia lettera di dimissioni dalla carica di Presidente della Banca Centrale" così scrive Wafik Grais nella lettera pubblicata dal sito di Banca Centrale

"Alla base delle mie dimissioni vi è una mia personale diversa visione circa il percorso da intraprendere per la tutela del sistema finanziario della Repubblica di San Marino e della Banca Centrale", spiega il presidente dimissionario, "Infatti, misure e azioni recentemente adottate potrebbero pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio Grande e Generale al momento del conferimento del mio incarico e confermati successivamente".



Grais ringrazia i Capitani Reggenti per avergli rinnovato la loro fiducia, così come i colleghi di Banca Centrale che, "lavorano duramente e sotto grande pressione, facendo del loro meglio per assicurare che le attività della Banca e del sistema finanziario procedano in modo ordinato". Colleghi che per il dimissionario meritano rispetto e sostegno.

Ribadisce poi le diverse visioni e opinioni sulle più appropriate azioni da intraprendere, pur ringraziando i componenti di tutte le forze politiche per i loro contributi. Proprio alla politica Grais augura di "superare differenze talvolta futili o non basate su elementi fattuali, cooperando nel superiore interesse del Paese in questo momento di sfida".

La lettera prosegue nei ringraziamenti ai cittadini di San Marino per le "frequenti dimostrazioni di affetto e sostegno, a me e a mia moglie, con una parola gentile e un sorriso sincero". Grais conclude esprimendo al paese pace e successo, onorato di averlo servito