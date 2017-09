Carisp: archiviata istanza stato di insolvenza, si accelera procedura Asset

Il commissario della legge Laura di Bona ha archiviato l'istanza di accertamento sullo stato di insolvenza patrimoniale di Cassa di Risparmio presentata dal collegio dei sindaci. Si accelera così il passaggio di Asset in Carisp. Una buona notizia per la banca che, fra una settimana, riunirà l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio. L'istanza era stata motivata proprio dal deficit di bilancio contenuto nel documento contabile licenziato dal Consiglio d'amministrazione il 14 agosto. I provvedimenti successivi, tra cui la copertura delle perdite da parte dello Stato e l’ok all’ammortamento del deficit in 25 anni, avrebbero superato le motivazioni che avevano mosso l’istanza di accertamento. Di Cassa ha parlato anche il Segretario alle finanze ricordando che il 2 ottobre l'assemblea degli azionisti approverà il bilancio con la ricapitalizzazione di 54 milioni di euro sostenuta dallo Stato. Con la creazione di una god bank pubblica – depurata dalla pesantissima zavorra delle perdite accumulate in questi anni, sottolinea Celli – e la creazione di una bad bank per i crediti deteriorati, Cassa tornerà ad essere player strategico del settore bancario, diventando a tutti gli effetti banca di sistema attorno alla quale si riorganizzerà tutto il comparto creditizio. Per le altre banche si dovranno privilegiare soluzioni di mercato come l'iniezione di capitali da parte delle proprietà e l'ingresso di nuovi gruppi imprenditoriali negli assetti partecipativi, incentivando anche accorpamenti e fusioni. L'intervento dello Stato, sottolinea il Segretario alle finanze, deve essere considerato come extrema ratio.



Sonia Tura