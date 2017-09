Banca Centrale: attiva da domani la Centrale dei Rischi

È ufficiale: dal 30 settembre viene attivata la Centrale dei Rischi, ancora ferma dal 2016. La conferma arriva da alcuni provvedimenti emanati dal Vice Direttore di Banca Centrale, Daniele Bernardi e oggi pubblicati sul sito internet dell'istituto di Via del Voltone. Per l'arrivo dei primi flussi di informazioni dalle banche ci saranno dei tempi tecnici da rispettare, si prevede comunque a partire dai primi di novembre. Gli altri regolamenti emanati in giornata contengono normative di carattere prettamente tecnico e nuove regole comportamentali per gli istituti di credito, fissando termini precisi e stringenti per il flusso di informazioni verso Bcsm.