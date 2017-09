Giù l'inflazione, su il carrello della spesa

L'inflazione frena a settembre. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività calcolato dall'Istat diminuisce dello 0,3% su base mensile e aumenta dell'1,1% rispetto a settembre 2016 (era +1,2% ad agosto). In compenso i prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto salgono dello 0,4% in termini congiunturali e dell'1,3% in termini tendenziali.



La lieve frenata dell'inflazione, spiega l'Istat, è ascrivibile per lo più al ribasso dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti di quelli dei Beni energetici regolamentati. Su base annua la crescita dei prezzi dei beni si attesta a +1%, mentre rallenta quella dei servizi. Il differenziale inflazionistico tra servizi e beni si conferma positivo e pari a +0,3 punti percentuali.