Centrale Rischi: nuove regole 'comportamentali' per le banche nella trasmissione delle informazioni a Bcsm

Parte da oggi la Centrale dei Rischi. L'attivazione del sistema informativo, gestito da Bcsm, a garanzia del sistema bancario e finanziario, è stata confermata ieri da due comunicati usciti sul sito dell'istituto di Via del Voltone. Introdotte nuove disposizioni comportamentali per gli istituti di credito e finanziari, fissando termini precisi per il flusso di informazioni verso Banca Centrale. Le banche sono infatti tenute a segnalare – come da regolamento emanato dal Vice Direttore Generale, Daniele Bernardi – le informazioni “entro i tre giorni lavorativi successivi a quello in cui gli organi aziendali competenti abbiano accertato lo stato di insolvenza del cliente”. Allo stesso modo, “l'informazione sul venir meno della segnalazione a sofferenza, quindi l'estinzione del debito, deve essere trasmessa con la massima tempestività”.