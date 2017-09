Cfp: emesso bando per l'ammissione al corso di formazione nel settore tour operating

Il Centro di Formazione Professionale apre le iscrizioni al bando per l'ammissione di 30 candidati alla frequenza del corso di tour operating promosso dalla Segreteria di Stato per l’Industria e il Lavoro. Una iniziativa che il Cfp organizza in collaborazione con il gruppo Podium Tour Operator. Obiettivo: la formazione di addetti alle prenotazioni e addetti commerciali. La partecipazione – informa una nota Centro - è aperta agli iscritti alle liste di avviamento al lavoro, diplomati o laureati con un buon livello di conoscenza di almeno una lingua straniera tra tedesco, francese, inglese e spagnolo. Il corso dura otto settimane e inizia il 23 ottobre 2017. Lezioni presso la sede della ditta Podium Tour Operator, in Strada Cardio, 18 a Serravalle. Maggiori informazioni, cliccando qui.