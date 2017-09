Negozi di Città verso l'e-commerce: presentata la piattaforma San Marino Club

Il progetto prevede uno shop on-line per ogni attività commerciale e un blog con novità e informazioni turistiche.

Dalla tradizione dei piccoli negozi dell'antico centro al commercio on-line. Si prepara a partire la piattaforma San Marino Club, un sito web che ha lo scopo di riunire, in un unico luogo virtuale, le attività commerciali del centro storico, i bar, i musei e gli eventi del Castello di Città.



Il progetto, sviluppato dalla società sammarinese Viva srl, è stato presentato oggi a Palazzo Graziani e ha messo d'accordo tutti, dalle istituzioni alle associazioni di categoria. Visitando il sito web www.san-marino.club, si potrà dare un'occhiata agli articoli delle attività commerciali che aderiranno e fare shopping da casa, perché ogni negozio avrà il suo spazio e-commerce.



Allo stesso tempo, ci sarà un blog dedicato a commercio e turismo sul Titano, perché tra gli scopi c'è anche la promozione del brand “San Marino”. Commento positivo da parte del segretario di Stato al Commercio, Andrea Zafferani che sottolinea l'importanza, per un piccolo sistema economico, di fare squadra per raggiungere mercati più ampi.



“E' un'idea che può portare sicuramente benefici”, afferma il presidente Osla, Paride Bugli, perché permette di abbattere i costi tramite l'aggregazione dei soggetti. “Unendo tutte le parti, c'è più probabilità che l'idea funzioni - spiega Andreina Bartolini, presidente Usc – e ce lo auguriamo perché è promosso da giovani”.



Mauro Torresi