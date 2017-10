Carisp: l'Assemblea del Soci approva il bilancio 2016

Passa in Assemblea dei Soci il bilancio 2016 di Cassa di Risparmio, il cui deficit per effetto del decreto che fissa la diluizione del debito in 25 anni, si riduce da 534 a 54 milioni. Predominante per l'approvazione il voto favorevole del socio di maggioranza, ovvero lo Stato; contraria la SUMS. Via libera, dunque, all'assorbimento di Asset in Carisp e al conseguente sblocco dei conti: anche in questo caso si è proceduto a votazione registrando l'ok dell'Eccellentissima Camera e il no della Società Unione Mutuo Soccorso. Con l'assemblea di oggi si completa l'assetto del Consiglio di Amministrazione. Il dimissionario Dennis Beccari è stato sostituito da Claudio Travaglini, docente ordinario di economia aziendale presso l'Università di Bologna: già consulente della Segreteria di Stato alle Finanze per la stesura della relazione sulla spending review nel 2013, attualmente sta collaborando con l'Ateneo sammarinese. Entra in Cda, Gianfranco Antonio Vento, designato dalla coalizione Democrazia in Movimento. Professore Associato nel Settore Scientifico disciplinare di Economia degli intermediari finanziari presso la Facoltà di Economia dell’Università “Guglielmo Marconi” di Roma, era stato in lizza per la Presidenza di Banca Centrale: figurava, infatti, nella terna di candidati italiani al vertice dell'istituto di Via del Voltone, poi la scelta ricadde su Wafik Grais. “Finalmente anche l'opposizione avrà il suo membro – commenta Elena Tonnini di Rete – utile per capire ciò accade lì dentro”. Il Cda ora risulta così formato: Fabio Zanotti, Presidente; Filippo Francini, Vice Presidente; Andrea Rosa; Marcello Forcellini; Roberto Moretti; e appunto Travaglini e Vento (Francini e Forcellini in rappresentanza della Fondazione San Marino – Cassa di Risparmio Sums). “Avanti tutta! - dichiara il Segretario di Stato per le Finanze, Simone Celli – lo Stato si è impegnato a ricapitalizzare la banca, il Cda è al completo, ora ci sono tutte le condizioni per implementare il piano industriale che porti al rilancio della banca”.

Rinnovate, infine, le nomine dei Sindaci: confermata Sara Pelliccioni, designata dall'opposizione assume l'incarico di Presidente del Collegio Sindacale; entra Meris Montemaggi, proposta dalla maggioranza prende il posto di Maurizio Simoncini, che sin dall'aprile scorso aveva espresso ai soci la propria volontà irrevocabile di non accettare un rinnovo per motivi strettamente professionali. In prorogatio, infine, il membro della Fondazione San Marino, Francesca Mularoni, la cui posizione verrà ridiscussa nella prossima assemblea. Sarà riconfermata o sostituita sulla base dell'esito del negoziato tra lo Stato e la stessa Fondazione.



