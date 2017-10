Asset, conti bloccati: i risparmiatori chiedono incontri alla politica, alla Reggenza e a Banca Centrale

“Poi decideremo le prossime iniziative di protesta, che forse – avverte il portavoce Bruno Macina – non saranno così pacifiche come quella del 1° ottobre”

L'approvazione del bilancio 2016 di Cassa di Risparmio, ieri, in Assemblea dei Soci ha dato di fatto il via libera all'assorbimento di Asset in Carisp. Restano nel frattempo i disagi per i correntisti, con i conti bloccati da cinque mesi e l'eventualità di tornare in possesso dei loro soldi non prima della fine di ottobre. In segno di protesta – lo ricordiamo – è stata dunque organizzata una manifestazione pacifica in concomitanza con la Cerimonia di Insediamento della Reggenza, lo scorso 1° ottobre, “ma le iniziative non sono finite - ha dichiarato ai nostri microfoni il portavoce, Bruno Macina - rivogliamo i nostri soldi subito e la riapertura di Asset”. Definita, pertanto, una scaletta di appuntamenti per i prossimi giorni: fissato per il 6 ottobre un incontro con i capigruppo di opposizione; ancora da stabilire la data per il confronto già richiesto con i capigruppo di maggioranza; domenica la presentazione di una istanza d'Arengo alla Reggenza, a cui, tra l'altro, verrà richiesta una udienza privata, così come la possibilità di un confronto, a breve, con il Presidente di Banca Centrale. “Alla fine decideremo le prossime iniziative di protesta che forse – avverte Macina – non saranno così pacifiche come quella appena organizzata”.