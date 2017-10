Lavoro: attività economiche e dei servizi sotto la lente dell'Ispettorato

Proseguono le verifiche

Il 30 settembre scorso effettuati controlli in alcuni cantieri edili, nel settore dell'industria e in attività della ristorazione hanno evidenziato criticità, presunte violazioni delle normative vigenti ed in generale accertato irregolarità dei rapporti di lavoro che saranno, al termine dell'iter previsto dalla legge, oggetto di eventuali provvedimenti sanzionatori. Le verifiche - quelle di sabato scorso hanno interessato in totale una cinquantina di rapporti di lavoro - proseguiranno durante tutto l'arco della settimana e in orari serali, festivi inclusi. “Siamo a disposizione – concludono dall'Ispettorato – anche per raccogliere in forma riservata segnalazioni degli stessi lavoratori su situazioni critiche o di sfruttamento. Per combattere il lavoro nero questa è infatti una delle armi più efficaci”.



