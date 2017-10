"San Marino si riprenderà": le soluzioni dell'economista Stefano Zamagni

"San Marino si riprenderà": a dirlo è l'economista Stefano Zamagni che ha tenuto una lezione per il dottorato in scienze storiche dell'Università. Alcune delle soluzioni per la crescita economica sono il turismo, che deve essere culturale, così come il nuovo artigianato. Poi c'è il settore bancario, tema centrale in questo periodo per il Paese. Bisogna superare il capitolo della finanza speculativa, afferma, in sintesi, Zamagni, per lasciare il posto alla finanza sociale.



Mauro Torresi



Nel video, l'intervista a Stefano Zamagni