Shuttle Rimini-Bologna, in 21 mesi scelto da 100 mila passeggeri

Il 45% dei passeggeri arriva dall'estero. I tedeschi i più numerosi e nel 2017 new entry di 498 turisti cinesi. Picchi di traffico durante i mesi estivi e il Sigep

Lo shuttle di Rimini vola a quota centomila passeggeri, il 45% dei quali arriva dall'estero.

Si chiude l'anno con bilancio positivo e costante trend di crescita per il collegamento di linea su gomma tra l'Aeroporto di Bologna e la Riviera.

Dal 16 gennaio 2016, giorno inaugurale del collegamento, al 31 ottobre 2017 con le 10 corse giornaliere, in oltre centomila hanno scelto lo shuttle.

A raggiungere il primo posto della statistiche per nazionalità 2017 è la Germania, con 2.737 passeggeri. Significativo l'ingresso in classifica della Cina, che passa da meno delle 100 persone del 2016 alle 498 di quest'anno.

Picchi di traffico durante i mesi estivi, in corrispondenza di eventi come 'La Notte Rosa'.

E sono le manifestazioni fieristiche che aumentano l'incoming turistico verso Rimini: il dato di traffico invernale 2017 più alto arriva dal mese di gennaio con 5.675 persone, durante la settimana di Sigep.

Durante l’incontro di questa mattina l'amministratore delegato di Vip srl Roberto Benedettini ha presentato il progetto di un nuovo “Rimini Terminal”, che accolga e raccordi i collegamenti su gomma, mettendoli in connessione con la linea ferroviaria.



Nel video l'intervista al sindaco di Rimini Andrea Gnassi.



Silvia Sacchi