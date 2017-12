Assemblea BCSM. A Cassa il fondo di dotazione di Asset. In 3 mesi la raccolta bancaria cala di 569 milioni

Assemblea dei soci della Banca Centrale con, al tavolo, i Segretari di Stato Celli e Podeschi, oltre ai rappresentanti delle banche che partecipano al fondo di dotazione. L'assemblea, si legge in una nota di BCSM, ha deliberato di modificare la partecipazione al fondo di dotazione della Cassa di Risparmio dal 14 al 16%. In pratica Cassa ha assorbito il 2% di Asset Banca. Banca Centrale ha anche pubblicato i dati aggregati del sistema bancario sammarinese relativi agli ultimi 4 quadrimestri. Salta agli occhi il dato negativo della raccolta calata in 3 mesi, da marzo a giugno di quest'anno, di 569 milioni, passando da 6 miliardi 236 milioni a 5 miliardi 666. Banca Centrale precisa che i dati riferiti al 30 giugno scorso non sono direttamente raffrontabili con quelli dei trimestri precedenti in quanto non includono gli aggregati relativi ad Asset Banca in liquidazione coatta amministrativa che, ai sensi delle disposizioni vigenti, non è più tenuta a trasmettere le segnalazioni di vigilanza. Inoltre, nel calo della raccolta, potrebbero esserci anche gli effetti della voluntary disclosure bis dal momento che le domande scadevano il 31 luglio.



Sonia Tura