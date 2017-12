Carisp-Asset: aggiornamento delle procedure di accoglienza in Cassa di Risparmio

Da lunedì 11 dicembre nuove procedure di accoglienza in Cassa di Risparmio per i titolari di conto corrente in Asset Banca. Partirà, così, la seconda fase operativa relativa alla regolarizzazione dei rapporti bancari. Carisp ha riorganizzato parte delle attività per velocizzare le relative operazioni. Gli interessati potranno rivolgersi alle filiali, ottenere assistenza telefonica oppure via mail all'indirizzo clientiAB@carisp.sm.



Il comunicato stampa integrale