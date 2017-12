Franchigia frontalieri: Arlotti (Pd) propone aumento limite di reddito a 8150 euro

Aumento della franchigia Irpef per i frontalieri: è l'intenzione del deputato Pd Tiziano Arlotti proposta attraverso gli emendamenti alla legge di bilancio da lui presentati.



La volontà è di far salire il limite di reddito, per chi lavora a San Marino, a 8150 euro dal primo gennaio 2018. Le richieste di modifica sono state presentate alla Commissione bilancio della Camera ed entro lunedì ci saranno i pareri sull'ammissibilità.