Cassa di Risparmio: il neo Vice Direttore, Giuseppe Pezzulli lascia la banca

Giuseppe Pezzulli non è più Vice Direttore di Cassa di Risparmio. Aveva assunto l'incarico a fine ottobre. Una decisione, frutto di valutazioni che la banca – spiega il Presidente Fabio Zanotti – preventivamente si era riservata di poter fare con il diretto interessato e così ci siamo comportati. In sostanza l'incarico di Pezzulli era legato ad un progetto, “i cui tempi di realizzazione, – osserva ancora Zanotti - si è pensato non fossero ancora maturi, dunque non c'erano i presupposti per lavorare proficuamente su certe dinamiche. La scelta è stata compiuta di comune accordo”. Il Presidente di Cassa assicura che il posto per ora rimarrà vacante: “Nessuna intenzione di cercare a breve un sostituto di Pezzulli, tuttavia – dice - non si esclude che un domani ci sia una crescita interna in certe direzioni, per ricoprire quel ruolo”.