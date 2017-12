Asset - Carisp: partita la fase 2, aggiornate le procedure di accoglienza della clientela

Passaggio di Asset in Cassa. Avviata la seconda fase operativa riguardante la regolarizzazione dei rapporti bancari che rientrano nella cessione degli attivi e passivi dall'una all'altra banca. A tal proposito è stata riorganizzata parte dell'attività di accoglienza, allo scopo di agevolare e stringere i tempi per i clienti che stanno per completare le procedure. "I titolari di conto corrente Asset Banca che ancora non avessero regolarizzato i rapporti bancari - fa sapere Carisp - potranno rivolgersi direttamente alla propria filiale di riferimento, tramite appuntamento". Continua ad essere garantita anche l'assistenza telefonica così come la e-mail dedicata clientiAB@carisp.sm a cui inoltrare ogni richiesta di informazioni.



