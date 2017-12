BCSM: l'elenco dei titoli a disposizione di tutti

“Ho chiesto a Banca Centrale l'elenco dettagliato della gestione del portafoglio titoli dal 1° gennaio 2016. Nei prossimi giorni queste informazioni saranno a disposizione di tutti i gruppi consiliari”. Così il Segretario alle finanze risponde alla richiesta avanzata ieri da tutta l'opposizione che puntava il dito sull'operazione di investimento dei fondi pensione, in presunti titoli spazzatura, da parte di Banca Centrale. La preoccupazione – afferma la minoranza – non ricade sul livello del rendimento, ma nella capacità di rimborsare il capitale investito. I chiarimenti nascono dall'esclusiva pubblicata nel nostro sito web. Abbiamo infatti ricostruito la vicenda dei titoli acquistati da Banca Centrale e intermediati da Banca Cis. Impossibile sapere se sabato è stata incassata la cedola straordinaria di rendimento di 1 milione di dollari a favore di BCSM, figlia di un investimento per 20 milioni fatto a dicembre 2016 con scadenza nel 2023. Questo titolo ha già portato nelle casse di via del Voltone 1 milione di dollari, appena una settimana dopo la sua sottoscrizione, e 952mila dollari 2 settimane fa. C'è un'altra emissione, questa volta per 20milioni 650mila euro, con scadenza 2021, emessa il 15 novembre 2016. Tutti i titoli sono stati emessi dalla Demeter, società controllata dal Credit Suisse e sono legati al rischio delle azioni contenute nei pacchetti. Al loro interno ci sono colossi come Fiat, Gazprom, il Banco Btg Pactual, una delle principali banche brasiliane, del Banco Commerciale portoghese, tutte con rating BB o BBB. Gli investimenti che poggiano su società con un rating sotto la tripla B sono i famosi junk bond, titoli che rendono molto ma che sono anche altrettanto rischiosi. La presenza di società come la Fiat, tutte sopra la tripla B, potrebbe rappresentare però una garanzia. La risposta, a questo punto, arriverà direttamente da Banca Centrale chiamata a dettagliare gli investimenti e anche il rispetto delle scadenze di rendita.



Sonia Tura