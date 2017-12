Progetto fibra, i dipendenti TIM San Marino denunciano: "Le tariffe AASS creano evidente distorsione del mercato"

I dipendenti di TIM San Marino tornano ad esprimere forti preoccupazioni sulle modalità con cui viene portato avanti il 'progetto fibra' dell'Aass, “modalità – dicono – che rendono più precaria la situazione degli attuali posti di lavoro nell’intero comparto e non rispondono ad alcun controllo previsto dalle norme di settore, con servizi e piani tariffari che creano tensioni ed un'evidente distorsione del mercato”. La Rappresentanza sindacale aziendale - formata da Luigi Giardi, Claudio Bernardi e Paul Salvi, con il supporto di Erik Casali, - si riferisce in particolare alle tariffe pubblicate dall'Azienda dei Servizi sul proprio sito per i costi di operatività della fibra “spenta” oppure “accesa” (appena 1 euro di differenza), “i cui valori – sottolineano – mostrano un chiaro ed inutile dispendio di risorse pubbliche, a favore di soggetti privati, così disincentivati nell'impegno ad investire in innovazione sul territorio e nell'assunzione di personale”. L'assemblea dei dipendenti TIM San Marino invita pertanto l'AASS e il Governo a rivedere lo sviluppo del progetto e le politiche tariffarie del settore.



sp



Nel video l'intervista a Claudio Bernardi, Rsa TIM San Marino.