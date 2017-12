Raccolta banche. Celli: il sistema è stabile. Dai dati di BCSM manca Asset

Appena il passaggio di Asset in Cassa di Risparmio sarà completato, la raccolta del sistema bancario sammarinese presenterà una significativa stabilizzazione. La rassicurazione arriva direttamente dalla Segreteria alle finanze che ribadisce, come peraltro ha fatto Banca Centrale, che il dato relativo al trimestre aprile/giugno 2017, non tiene conto della raccolta diretta e indiretta di Asset Banca perchè, essendo in liquidazione coatta amministrativa, non era e non è più tenuta a trasmettere segnalazioni di vigilanza. “Con l’obiettivo di fornire maggiore serenità al dibattito pubblico e politico su una materia così delicata, scrive il Segretario Celli, si precisa che i dati non riportati e riferibili alla sola Asset Banca, sono basati sull’ultima segnalazione trasmessa da Asset il 22 giugno e riferiti al 31 maggio 2017. Questi dati - che non tengono conto delle eventuali variazioni intervenute con la liquidazione coatta avviata il 12 giugno - evidenziano in Asset Banca, sottolinea la nota, la presenza di una raccolta del risparmio e di raccolta indiretta pari ad una cifra complessiva di alcune centinaia di milioni di euro. Quindi, prosegue Celli, il calo della raccolta nel trimestre aprile-giugno è nettamente inferiore agli oltre 500 milioni rappresentati in questi ultimi giorni e quando il dato aggregato tornerà a tenere conto di tutte le posizioni esistenti in Asset Banca non appena sarà completato il loro passaggio in Cassa di Risparmio emergerà, in termini di evoluzione della raccolta del sistema bancario sammarinese, un quadro allineato con la tendenza dell’ultimo periodo”. La nota si chiude segnalando che, pur non potendo ancora mettere a disposizione i dati dei mesi successivi ancora in fase di elaborazione da parte dell’autorità di vigilanza, l’andamento della raccolta del risparmio e della raccolta indiretta a livello sistemico si sta orientando verso una significativa stabilizzazione e questo, rimarca Celli, va interpretato come segnale altamente positivo e incoraggiante.



Sonia Tura