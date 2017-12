Bilancio: l'incontro coi sindacati. "Giudizio in sospeso"

In attesa della discussione in Aula Consigliare mercoledì sera, proseguono a Palazzo Begni gli incontri sul bilancio.

Al tavolo con i Segretari agli Interni e Finanze, i sindacati. Un confronto che la Csdl giudica insoddisfacente per l'atteggiamento del Governo.

Sebbene non siano stati presentati grandi stravolgimenti rispetto all'impostazione iniziale, “manca un progetto definito – spiega Giuliano Tamagnini – ci sono solo idee ed ipotesi su cui deve ancora esprimersi la maggioranza”.

“E' come sfogliare la margherita”, ironizza Riccardo Stefanelli.

Ogni giudizio è quindi sospeso, in attesa del testo definitivo. Ma è sul lavoro occasionale che il sindacato punta i piedi. “L'abbiamo posto come condizione dirimente”, spiega il Segretario Generale della Csdl “ perché va a toccare direttamente il rapporto di lavoro e porta un altro pezzettino di precarizzazione”.

Ci va giù duro il Segretario della Csdl. “Il Governo vuole tirare dritto, mantenendo la liberalizzazione totale con alcune limitazioni e bonus. Comperare la dignità dei lavoratori con qualche soldo in più non lo accetterò mai”, tuona Tamagnini che mette in guardia l'Esecutivo: “se su alcune questioni intende marciare da solo, allora lo dovrà fare su tutto”.

Domani è stato fissato un incontro con il Segretario Zafferani mentre lunedì si riunirà l'attivo dei quadri.

In quella sede il sindacato deciderà il da farsi. “Ci riserviamo iniziative durante l'approvazione del bilancio e sul lavoro occasionale – promette Tamagnini – non lasceremo nulla di intentato”.