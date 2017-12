UNAS: un calendario per fare sistema

Presentata la Prima Agenda Artigiani 2017/18 sulle imprese artigianali e associate in territorio per un mercato rivolto alle esigenze dei consumatori a quasi 50 anni dalla fondazione dell'associazione

Uno strumento semplice, utile e pratico, per “stare vicino alle imprese” e fare sistema in funzione di cittadini e residenti con l'obiettivo di aprire alle comunità all'estero anche con questo strumento a distanza. Un elenco dettagliato ed esaustivo per categorie (presto sui sociale e sul web) che mostra in dettaglio l'offerta disponibile e le professionalità anche associate messe in campo. La mission è la “crescita dell'impresa artigianale per la crescita del paese” nel 50°dell'UNAS . Un giro di relazioni che coinvolge 1250 persone, oltre 400 iscritti e 76 società con 881 dipendenti. 79 sono le imprenditrici e affini. L'età media dei soci è di 47 anni. Sintetizzando in uno slogan, Un SISTEMA giovane che compie mezzo secolo: IL FUTURO DELLA TRADIZIONE per tutti.

fz

Intervista con Pio Ugolini Segretario UNAS