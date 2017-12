BCSM incassa circa 3 milioni di dollari dalla prima cedola da 20 milioni

Banca Centrale ha incassato la cedola straordinaria di rendimento di 1 milione di dollari. Arriva dunque la conferma dell'ultimo passaggio di quanto anticipato nell'esclusiva pubblicata nel nostro sito web, in cui abbiamo ricostruito la vicenda dei titoli acquistati da BCSM e intermediati da Banca Cis. Quest'ultima cedola è frutto di un investimento per 20 milioni fatto a dicembre 2016 con scadenza nel 2023. Nelle casse di via del Voltone erano già arrivati, complessivamente 1 milione 952mila dollari. Quindi, ad oggi, la prima emissione da 20 milioni di dollari, ha fruttato poco meno di 3 milioni. C'è, ricordiamo, una seconda emissione, questa volta per 20milioni 650mila euro, con scadenza 2021, emessa il 15 novembre 2016.



Sonia Tura