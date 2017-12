Falsi e contraffazioni, Usc: "Punire i responsabili. Basta con la discrezionalità del Congresso di Stato"

L'Unione Sammarinese del Commercio e Turismo interviene su 'falsi e contraffazioni', argomento ripreso nei giorni scorsi prima dalla Segreteria di Stato competente e poi affrontato dal programma Rai, “Report” nell'ultima puntata. Sottolinea in una nota di aver presentato da anni segnalazioni di irregolarità e ora di aver preso atto con favore della volontà della componente istituzionale di adoperarsi per attuare quel cambiamento tanto atteso. Usc tuttavia dice basta alla discrezionalità del Congresso di Stato, rimarcando che a prendersi carico dei provvedimenti, anche quelli più drastici, debbano essere gli uffici competenti “senza scomodare il Governo, per evitare – precisano - il posizionamento del 'ditino nel telefono' allo scopo di far uscire immacolato ogni trasgressore come avviene già da troppo tempo”. Commercianti favorevoli anche riguardo all'intenzione di creare maggiore sinergia fra uffici pubblici, “visto che – fanno notare con una punta di sarcasmo – il dialogo ad oggi risulta già 'difficile' anche tra uffici anche si trovano nello stesso stabile”. E a tal proposito si interrogano sulla reale necessità della trasmissione dei Titolari Effettivi delle società, ultimo adempimento richiesto agli operatori, malgrado questi dati – concludono – siano già in possesso della Pubblica Amministrazione, guarda caso nello stesso stabile... il Centro Uffici”.



