Trasparenza fiscale: a San Marino 140 delegati del Global Forum OCSE

San Marino in prima linea nel processo di trasparenza: il Titano ospita il 14° meeting dell'Automatic Exchange of Information Group, un incontro organizzato dall'Ocse nell'ambito del Global Forum e dedicato allo scambio di informazioni in materia fiscale.



140 i delegati da 60 Paesi che proprio in questo momento sono al lavoro al Kursaal. Lavoro rivolto soprattutto all'implementazione dello standard globale di scambio automatico di informazioni adottato dall'Ocse per contrastare l'evasione: il Common reporting standard.



In mattinata l'intervento del segretario di Stato alle Finanze, Simone Celli. Trasparenza e collaborazione, ha detto il responsabile delle Finanze, sono obiettivi prioritari per San Marino. “Un sistema equo, efficiente e trasparente”, ha affermato, consente “di crescere e svilupparsi in maniera solida”. Non basta più, per Celli, considerare San Marino un piccolo Stato all'interno dell'Europa; il rapporto tra il Titano e la comunità internazionale sta diventando sempre più intenso. E' la terza volta che la Repubblica ospita un evento di questo tipo.



Mauro Torresi



Nel video, l'intervista a Lucio Daniele, direttore dell'Ufficio centrale di collegamento