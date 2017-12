Fondiss: il Comitato amministratore ribadisce l'impegno alla massima trasparenza

Intanto l'Usl chiede un maggiore coinvolginmento delle forze sociali nella gestione del fondo

“Prosegue l'impegno di Fondiss a garanzia della massima trasparenza sulla gestione dei contributi degli aderenti”. Dopo l'ultimo incontro con Segreteria Sanità e sindacati, a ribadirlo è il Comitato amministratore, insieme alla necessità di apportare modifiche normative per snellire le procedure, abbattere i costi e assicurare maggiori certezze per l'erogazione delle future rendite pensionistiche. Il Comitato ricorda che il Fondiss non è stato investito, ma solo depositato in un apposito conto fruttifero in Bcsm al tasso dell'1,3% fino al 30 giugno 2018. Dal giorno successivo le somme depositate, più gli interessi, - fanno sapere - saranno oggetto di valutazione con le parti sociali per rientrare in un piano mirato di investimenti. L'Usl a tal proposito coglie l'occasione per ribadire la necessità di un maggiore peso delle forze sociali nella gestione del fondo rispetto alla componente politica, fondo – sottolineano – che si è alimentato proprio grazie al contribuzione della collettività”.



sp