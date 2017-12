Trasparenza fiscale: riconoscimento internazionale per San Marino

Proseguono i lavori del meeting Ocse sul Titano dedicato alla trasparenza fiscale.

140 delegati da 60 giurisdizioni nel mondo al Kursaal per implementare i sistemi di trasparenza in materia fiscale. E' il 14° incontro del Gruppo sullo scambio automatico di informazioni che fa parte del Global Forum Ocse.



In queste ore si sta discutendo e lavorando allo standard adottato dai diversi Paesi per contrastare l'evasione: 50 le giurisdizioni che quest'anno hanno già scambiato dati. San Marino ha avuto un ruolo all'avanguardia, rientrando tra gli “early adopters”, cioè tra i primi Stati ad aver messo a disposizione le proprie informazioni.



Una collaborazione riconosciuta a livello internazionale: i vertici del Gruppo Ocse lo hanno sottolineato ieri sera durante l'udienza dalla Reggenza spiegando che la valutazione del quadro normativo sammarinese è stata avallata da tutti i membri che adottano lo standard Automatic Exchange of Information.



Il ruolo di San Marino è stato messo in risalto dagli stessi capi di Stato che hanno parlato dell'impegno del Titano per contrastare l'evasione e una “concorrenza fiscale dannosa”. La Repubblica, ha sottolineato la Reggenza, vuole essere sempre più partecipe alle “grandi sfide che attendono il mondo intero”. In giornata anche il segretario di Stato alle Finanze, Simone Celli, ha rimarcato quanto un sistema fiscale equo, efficiente e trasparente consenta alle nazioni di crescere in maniera solida.



Mauro Torresi