CdS: no a tassa su transazioni bancarie verso l’estero, sì a rientro capitali all’estero non dichiarati al fisco

Il Congresso di Stato precisa di non avere alcuna intenzione di istituire una tassa sulle transazioni bancarie verso l’estero, ma ha invece attivato una norma -stabilita nella legge di bilancio 2016 (art. 58 rientro capitali esteri)- per favorire il rientro di capitali detenuti all’estero e non dichiarati al fisco.

Tali scelte si allineano alla decisione della Repubblica di San Marino di percorre "la strada della trasparenza, - come si legge nel comunicato diffuso dalla Segreteria alle Finanze - adottando tutte le regole affinché il sistema paese e il suo settore creditizio operino nel rispetto delle norme e delle procedure in atto a livello internazionale".