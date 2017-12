Tim San Marino: Sportello consumatori sbaglia, bollette bimestrali

TIM San Marino risponde allo Sportello Consumatori ricordando come da sempre le fatture applicate alla propria utenza sono emesse con cadenza bimestrale e riportano canoni posticipati.

"Questo trattamento del cliente, in assoluta controtendenza con altri operatori di telecomunicazione che applicano canoni anticipati o addirittura periodi di fatturazione di 28 giorni - scrive in una nota - ha lo scopo di tutelare al massimo il consumatore: TIM San Marino adotta una politica di completa trasparenza tramite la pubblicazione di un codice di autoregolamentazione tra i più stringenti in Europa che pone al centro gli interessi del cliente. Oltre alla trasparenza - conclude Tim - ci sono i principi di "correttezza, riservatezza dei dati e completezza dell’informazione al fine di realizzare con il cliente un rapporto corretto e giusto".