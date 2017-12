Natale e Capodanno: 15 milioni e 298 mila italiani in viaggio

Ben 15 milioni e 298 mila italiani (+7,7% rispetto al 2016) saranno in viaggio in occasione delle feste di Natale e Capodanno e trascorreranno fuori casa in media 3,9 notti. Di questi, il 33,3% contro il 29,2% dello scorso anno approfitterà per fare una vacanza "lunga", cioè a cavallo tra le due ricorrenze. Lo rileva Federalberghi. Intanto, un'indagine Confcommercio fa sapere che quest'anno gli italiani spenderanno per i regali di Natale due euro in più dell'anno scorso: in media 166 euro al posto dei 164 euro nel 2016. In testa generi alimentari (73,5%) giocattoli (48,7%), capi di abbigliamento (47,1%) e libri (43,5%). Gli acquisti on line la caratteristica di questo Natale, per quasi un consumatore su due (47,8%).