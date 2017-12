Inclusione lavorativa, verso Il decreto

Ieri il primo incontro, con il segretario Andrea Zafferani, le parti sociali e le categorie economiche a confronto sugli indirizzi e le linee guida del testo. E' emersa la necessità di acquisire dati per avere una reale fotografia della disabilità a San Marino, nel numero delle persone diversamente abili in rapporto anche alle possibilità lavorative. In questo senso, già fissato il prossimo incontro con l'ISS, il 27 dicembre, con l'obiettivo della Segreteria di arrivare all'elaborazione di una banca dati unica. Nuovi incontri tra le parti già ad inizio anno: si accelera, dunque, per arrivare all'approvazione del decreto che mira a modificare, attualizzandola, la legge in materia che risale al 1991.