Pa: firmato accordo sulla formazione dei dipendenti. Usl: "Un vero e proprio valore aggiunto"

Siglato l’Accordo sulla formazione per i dipendenti pubblici tra la Direzione della Funzione Pubblica e i Sindacati. Soddisfatta Giorgia Giacomini, segretario federazione pubblico impiego Usl, che lo considera “un grande passo in avanti nella qualificazione della professionalità, valorizzazione delle risorse umane e meritocrazia”. La partecipazione ai corsi varrà tra l'altro come punteggio per i concorsi. “La formazione – rimarca infine l'Unione Sammarinese Lavoratori – è indispensabile sia nella modalità obbligatoria, sia facoltativa, per tutto l’arco della vita lavorativa del dipendente”.



