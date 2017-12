BCSM, Assemblea Soci approva relazione su attività 2016

Riunita l'Assemblea dei Soci di Banca Centrale, alla presenza anche del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, Simone Celli, e il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Nicola Renzi, in rappresentanza dell'Ecc.ma Camera, oltre ai rappresentanti delle banche partecipanti al fondo di dotazione. Durante la seduta, dopo l’esposizione da parte del Vice Presidente delle proprie Considerazioni Generali sull’attività svolta dalla Banca nell’anno 2016, l’Assemblea ha approvato la Relazione Consuntiva 2016 sull’attività svolta e sull’andamento del sistema finanziario”.