Dati occupazione, Zafferani: “Le fake news le diffonde la CSU”

E' immediata la replica all'intervento delle Federazioni Industria e Servizi CSU da parte del segretario al Lavoro, Andrea Zafferani: “I dati diffusi dalla Segreteria sono ufficiali e tratti dallo stesso Ufficio del Lavoro ai primi di dicembre. Le cifre che oppone il sindacato sono invece tutte relative ad ottobre, quando ancora la legge per lo sviluppo non era entrata in vigore, visto che il decreto attuativo è stato adottato proprio alla fine di ottobre”. Evidenzia poi come, al di là del nuovo provvedimento, ogni anno ad ottobre ci sia un fisiologico calo dell'occupazione per via delle tante attività del Titano che sono legate alla stagionalità del periodo estivo. Accanto alla questione metodologica, il segretario Zafferani entra nel merito dell'intervento della CSU: “E' sorprendente – dice – constatare come siano proprio le parti sociali, i sindacati, a fare le pulci, adottando una posizione critica, mentre dovrebbero essere i primi a rallegrarsi davanti ai segnali di crescita sul fronte occupazionale”.



AS