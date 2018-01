Turismo: Rimini 2^ in Italia per Pil turistico pro capite

In base alla ricerca di Regione e Unioncamere Emilia-Romagna, intitolata 'Il turismo invisibile', Rimini è al secondo posto in Italia per presenze turistiche per abitante, con 45,6 contro una media italiana di 6,5. Il comune rivierasco conquista la medaglia d'argento anche nella classifica del Pil turistico pro capite, ossia il valore aggiunto prodotto dal turismo per ogni residente. Dalla ricerca, pubblicata da 'Il Sole 24 Ore', si evince che il turismo garantisce 13.714 euro ad ogni riminese contro i 16.132 euro di Bolzano, primo della graduatoria. Al terzo posto Venezia con 12.308 euro pro capite seguita da Aosta con 10.713 euro, Trento con 9.993 euro, Grosseto con 9.147 euro, Livorno con 8.171 euro, Savona con 7.509 euro, Belluno con 7.312 euro e Ravenna con 6.585 euro.