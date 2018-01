Trc: previste 11 fermate nel tratto riminese

Dopo l'Epifania partiranno i lavori per la predisposizione ed installazione delle 11 fermate del tratto riminese del TRC, il Trasporto Rapido Costiero; nei prossimi mesi invece continueranno le prove tecniche sull’infrastruttura.

I primi test sono stati effettuati a dicembre scorso con i gli attuali mezzi per il trasporto pubblico locale. La fase del collaudo è prevista in una seconda fase, non appena quindi saranno disponibili i nuovi filobus.

Che saranno a trazione elettrica, dunque a emissioni zero e potranno trasportare fino a 150 passeggeri con 37 posti a sedere, con la possibilità di permettere l’accesso a bordo di utenti con bicicletta. Il nuovo sistema di trasporto collettivo della Riviera sarà completato nel 2018 per poi diventare pienamente operativo nel 2019.