Carisp: ex correntista Asset denuncia la banca per appropriazione indebita

Ex correntista Asset, Boris Pelliccioni denuncia Cassa di Risparmio per appropriazione indebita. La vicenda risale a metà novembre, "essendo io proprietario di titoli azionari, nello specifico generali assicurazioni e UBS", scrive, aveva richiesto di trasferire i titoli presso altro istituto in quanto "non ero interessato a mantenere il rapporto con cassa di risparmio". Pelliccioni si era rivolto più volte a Carisp, da semplici funzionari ai vertici, per chiedere di concludere la pratica. Cosa al momento non avvenuta, e "non avendo ricevuto alcun tipo di spiegazione sensata, il giorno 8 dicembre 2017 ho proceduto a querelare Cassa di Risparmio presso il Tribunale per appropriazione indebita". Il 19 dicembre, prosegue il correntista, ho scoperto che i titoli sono in mano a Carisp, ma non ancora trasferiti: "Il mancato trasferimento dei titoli costituisce ulteriore ipotesi di appropriazione indebita, già segnalata al Tribunale Penale di San Marino e alla stessa Banca Centrale". Non soddisfatto, Pelliccioni ha contattato Consob che si è mossa con Generali assicurazioni, mettendo un rappresentante a sua disposizione. "Stride - conclude - il silenzio assordante di Banca centrale".