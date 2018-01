Missione "articolo IV" Fmi a San Marino, per la dodicesima volta: capodelegazione Kazuko Shirono

Nel pomeriggio il Segretario Celli a confronto con maggioranza e opposizione

E' cominciata oggi la visita annuale a San Marino di una delegazione del Fondo Monetario Internazionale. Proseguirà fino al 17 gennaio quando, verosimilmente, verrà reso pubblico un report preliminare.

In programma, nei nove giorni di missione sul Titano, una fitta agenda di incontri con Governo, Banca Centrale, partiti di maggioranza e opposizione, sindacati, categorie economiche.

E' la dodicesima volta che il Fondo Monetario esegue una consultazione ordinaria “Articolo IV” in Repubblica e, anche se è sul tavolo la possibile richiesta di un finanziamento da parte di San Marino, non sarà durante questa missione che verrà presa la decisione.

Gli esperti Fmi valuteranno le iniziative intraprese da San Marino sul fronte del turbolento settore bancario e le finanze pubbliche.

La delegazione Fmi è formata da cinque esperti guidati da Kazuko Shirono che era capodelegazione anche nella visita del 2017.

Come preannunciato nei giorni scorsi il Governo presenterà al Fondo Monetario un progetto che prevede sia un sostegno finanziario, sia assistenza tecnica.

Il Segretario alle Finanze Simone Celli ha preannunciato che si svilupperà in macro aree: riforme strutturali, crescita e settore bancario in chiave di sostenibilità della finanza pubblica. Il piano sarà oggetto di confronto con le parti sociali e – già da oggi pomeriggio – con le forze politiche di maggioranza è opposizione che Celli riceverà a Palazzo Begni alle 17.



