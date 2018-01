La Francia apre un'indagine contro Apple per obsolescenza programmata

Non c'è pace per Apple. Dopo le polemiche sul rallentamento volontario degli iPhone più vecchi da parte di Cupertino, la Francia apre un'indagine al riguardo per "truffa" e "obsolescenza programmata". Ma le grane per Apple sono anche interne: due azionisti chiedono a Cupertino di intervenire per 'contenere' la dipendenza da iPhone nei bambini, reclamando di fatto una maggiore responsabilità sociale da parte dell'azienda.