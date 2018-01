Spending review: l'Usc propone contratto di solidarietà anche nella Pa

“La mucca ha finito il latte, e adesso dove si va a mungere?” Usa una metafora l'Unione Sammarinese Commercianti per sottolineare la mancanza di risorse nel Paese. "Nel gruppo di lavoro sulla Spending Review – fa sapere l'Usc - si è proposto, come avviene per le aziende private in difficoltà, di applicare il principio del contratto di solidarietà anche nella Pubblica Amministrazione, inoltre, - aggiungono - molte aziende sono state costrette alla riduzione delle spese e ad ottimizzare la produttività del proprio personale, ci chiediamo perché gli stessi provvedimenti non vengano adottati anche nella Pa”. I commercianti commentano infine con amarezza che “se continuerà il permissivismo di convenienza individuale sarà sterile – rimarcano - ogni tentativo di cambiamento e continueremo a denigrare tutti tranne noi stessi”.



sp